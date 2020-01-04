«Бавария» провела встречу с Тухелем

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель летом может вернуться в Германию. «Бавария» начала переговоры с 46-летним специалистом, обсудив возможное его назначение на пост главного тренера команды в следующем сезоне, сообщает Sky Sport Deutschland.

Экс-тренер дортмундской «Боруссии» является одним из главных претендентов на пост нового тренера «Баварии».

В ноябре прошлого года мюнхенский клуб отправил в отставку Нико Ковача и назначила Ханса-Дитера Флика и.о. главного тренера до конца текущего сезона.