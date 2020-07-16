«Бавария» просит за Тиагу в два раза больше, чем готов платить «Ливерпуль»

Стало известно, за какую сумму «Бавария» готова расстаться с полузащитником Тиагу Алькантарой, сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб хочет получить за 29-летнего испанца 40 миллионов евро. Сообщается, что главный претендент на игрока, «Ливерпуль», не готов платить больше 20 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.