«Бавария» просит за Люка Эрнандеса 45 миллионов евро

«Бавария» готова отпустить защитника Люка Эрнандеса за 45 миллионов евро в «ПСЖ», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сообщалось, что парижане ранее согласовали с Эрнандесом личные условия контракта, однако официальных предложение клуб пока не делал. «ПСЖ» может попросить «Баварию» снизить ценник.