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Сегодня, 13:26

«Бавария» поможет «Реалу» с операцией Давиду Алабе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что клуб поможет «Реалу» в поиске врача для защитника Давида Алабы.

31-летний австриец получил травму в матче против «Вильярреала» (4:1) в 17-м туре испанской ла лиги. Алабе диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена.

«Сегодня я пытался связаться с Давидом Алабой, но, к сожалению, не смог. В «Баварии» мы позаботились о том, чтобы он был прооперирован в Инсбруке врачом, которому мы очень доверяем», — приводит слова Хенесса Marca.

По информации Kleine Zeitung, доверенный врач «Баварии» — это австриец Кристиан Финк, который ранее делал операцию на коленях Мануэля Нойера и Лероя Сане.

Алаба выступал за «Баварию» до перехода в «Реал» в 2021 году.

Давид Алаба
Ули Хенесс
ФК Бавария
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 15 12 3 0 42-12 39
2
 Бавария 14 11 2 1 47-14 35
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 15 10 1 4 34-19 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
7
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
8
 Айнтрахт Ф 15 5 6 4 24-19 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
16
 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
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Вердер – РБ Лейпциг
 - : -
19.12 22:30
Боруссия Д – Майнц
 - : -
19.12 22:30
Хоффенхайм – Дармштадт
 - : -
20.12 20:30
Унион Б – Кельн
 - : -
20.12 22:30
Байер – Бохум
 - : -
20.12 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
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Хайденхайм – Фрайбург
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Лоис Опенда

РБ Лейпциг

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П
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Лерой Сане

Бавария

 8
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Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

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Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 12 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
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