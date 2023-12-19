«Бавария» поможет «Реалу» с операцией Давиду Алабе

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что клуб поможет «Реалу» в поиске врача для защитника Давида Алабы.

31-летний австриец получил травму в матче против «Вильярреала» (4:1) в 17-м туре испанской ла лиги. Алабе диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена.

«Сегодня я пытался связаться с Давидом Алабой, но, к сожалению, не смог. В «Баварии» мы позаботились о том, чтобы он был прооперирован в Инсбруке врачом, которому мы очень доверяем», — приводит слова Хенесса Marca.

По информации Kleine Zeitung, доверенный врач «Баварии» — это австриец Кристиан Финк, который ранее делал операцию на коленях Мануэля Нойера и Лероя Сане.

Алаба выступал за «Баварию» до перехода в «Реал» в 2021 году.