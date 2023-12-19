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Хенесс — о возможном возвращении Крооса в сборную: «Не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о возможном возвращении полузащитника «Реала» Тони Крооса в сборную Германии.

«Это был бы сигнал «Титаника». Тони Кроос — исключительный футболист, но я не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол», — приводит слова Хенесса Marca.

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщил, что 33-летний полузащитник может вернуться в сборную перед Евро-2024, который пройдет в Германии.

Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии после Евро-2020 летом 2021 года. На его счету 17 голов в 106 матчах за национальную команду.

Тони Кроос
Ули Хенесс
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 15 12 3 0 42-12 39
2
 Бавария 14 11 2 1 47-14 35
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 15 10 1 4 34-19 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
7
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
8
 Айнтрахт Ф 15 5 6 4 24-19 21
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 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
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 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
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 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
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 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
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 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
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 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
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