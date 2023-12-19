Хенесс — о возможном возвращении Крооса в сборную: «Не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о возможном возвращении полузащитника «Реала» Тони Крооса в сборную Германии.

«Это был бы сигнал «Титаника». Тони Кроос — исключительный футболист, но я не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол», — приводит слова Хенесса Marca.

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщил, что 33-летний полузащитник может вернуться в сборную перед Евро-2024, который пройдет в Германии.

Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии после Евро-2020 летом 2021 года. На его счету 17 голов в 106 матчах за национальную команду.