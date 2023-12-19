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Сегодня, 12:49

Тони Кроос может вернуться в сборную Германии перед Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тони Кроос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос задумывается о возвращении в сборную Германии, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, 33-летний немец серьезно рассматривает возможность возвращения в национальную команду в преддверие Евро-2024, который пройдет в Германии.

Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии после Евро-2020 летом 2021 года. На его счету 17 голов в 106 матчах за национальную команду.

Хавбек выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за мадридцев во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Тони Кроос
Футбол
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 15 12 3 0 42-12 39
2
 Бавария 14 11 2 1 47-14 35
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 15 10 1 4 34-19 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
7
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
8
 Айнтрахт Ф 15 5 6 4 24-19 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
16
 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
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Хоффенхайм – Дармштадт
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Унион Б – Кельн
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Айнтрахт Ф – Боруссия М
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Хайденхайм – Фрайбург
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