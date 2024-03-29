«Бавария» не заинтересована в экс-тренере «Реала» Зидане

Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не возглавит «Баварию» по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство мюнхенцев не заинтересовано в подписании французского специалиста.

Под руководством 51-летнего Зидана «Реал» трижды побеждал в Лиге чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

Ранее «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24.

Мюнхенцы после 26 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отставание от лидируещего «Байера» составляет 10 очков.