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Сегодня, 20:30

«Бавария» — «Боруссия»: время начала и где смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Бавария» сыграет с дортмундской «Боруссией» в 27-м туре бундеслиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Матс Хуммельс.
Фото Reuters

Мюнхенская «Бавария» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 27-го тура чемпионата Германии в субботу, 30 марта. Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 20:30 по московскому времени.
Ключевые события игры чемпионата Германии будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Бавария» — «Боруссия» пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 20:25 по московскому времени.

«Бавария» после 26 туров имеет в своем активе 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы на 10 очков отстают от лидирующего «Байера». «Боруссия» располагается на 4-й строчке в бундеслиге, набрав 50 очков.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 26 22 4 0 66-18 70
2
 Бавария 26 19 3 4 78-31 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 26 14 8 4 53-32 50
5
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
6
 Айнтрахт Ф 26 10 10 6 42-35 40
7
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
8
 Хоффенхайм 26 9 6 11 44-50 33
9
 Фрайбург 26 9 6 11 36-48 33
10
 Вердер 26 8 6 12 35-41 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Боруссия М 26 6 10 10 46-50 28
13
 Унион Б 26 8 4 14 25-42 28
14
 Вольфсбург 26 6 7 13 31-44 25
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 26 3 10 13 22-46 19
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 - : -
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 - : -
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
31.03 20:30
Бохум – Дармштадт
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 22
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 10
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 19 1 0
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