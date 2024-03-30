«Байер» сыграет с «Хоффенхаймом» в матче 27-го тура чемпионата Германии в субботу, 30 марта. Игра пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и начнется в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Байер» — «Хоффенхайм» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 17.25 мск. Также игры бундеслиги доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

За 26 туров первенства Германии леверкузенский клуб набрал 70 очков занимает первое место в турнирной таблице. Команда из Хоффенхайма располагается на восьмой строчке, в ее активе — 33 балла.

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