Левандовски намерен покинуть "Баварию": «Я не хочу больше играть за эту команду»

Нападающий «Баварии» Левандовски заявил, что намерен покинуть клуб из Мюнхена этим летом.

«Моя история с «Баварией» подошла к концу. Я не представляю себе дальнейшего сотрудничества. Я не хочу больше играть за эту команду. Я думаю, что в данной ситуации трансфер может быть лучшим решением», — цитирует поляка Kicker.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.