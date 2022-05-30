«Бавария» предлагает Гнабри новый контракт с зарплатой 10 миллионов евро

«Бавария» и нападающий Серж Гнабри продолжают переговоры о новом контракте, сообщает Bild.

Клуб предложил игроку контракт с зарплатой 10 миллионов евро, но тот пока не принял это предложение. «Бавария» не хочет предлагать соглашение на более крупную сумму.

Действующий контракт футболиста с мюнхенцами истекает 2023 году.

В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 34 игры, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.