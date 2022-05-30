«Бавария» объявила об уходе полузащитника Толиссо

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо покидает немецкий клуб в связи с истечением срока действия контракта, сообщается на официальном сайте команды. Футболист стал свободным агентом.

В мюнхенском клубе Толиссо играет с лета 2017 года. За это время 27-летний футболист стал 5 раз чемпионом Германии, 2 раза выиграл Кубок Германии и один раз — Лигу чемпионов.

Всего за «Баварию» футболист провел 118 матчей, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.