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Сегодня, 08:34

«Бавария» не будет повышать зарплату Левандовскому

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски.
Фото Getty Images

Руководство «Баварии» не планирует повышать зарплату нападающему Роберту Левандовски, сообщает Munich Abendzeitung.

По данным источника, у клуба есть ряд финансовых проблем, поэтому «Бавария» не может увеличить оклад футболиста, который этим летом может покинуть команду. Интерес к нему проявляет ряд топ-клубов Европы, включая «Барселону».

Сам Левандовски склоняется к переезду в Испанию. Он уверен, что не выиграет «Золотой мяч» в Мюнхене вне зависимости от статистики и количества трофеев, которые он возьмет с «Баварией». Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 24 3 4 92-30 75
2
 Боруссия Д 31 20 3 8 77-46 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 31 10 6 15 30-45 36
14
 Аугсбург 31 9 8 14 36-47 35
15
 Герта 31 9 5 17 34-66 32
16
 Штутгарт 31 6 10 15 36-55 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.04 21:30
Унион Б – Гр. Фюрт
 - : -
30.04 16:30
Арминия – Герта
 - : -
30.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
30.04 16:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
30.04 16:30
Майнц – Бавария
 - : -
30.04 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
30.04 19:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
2.05 21:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
2.05 21:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 33
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 26 1 6
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