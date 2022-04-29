«Бавария» не будет повышать зарплату Левандовскому

Руководство «Баварии» не планирует повышать зарплату нападающему Роберту Левандовски, сообщает Munich Abendzeitung.

По данным источника, у клуба есть ряд финансовых проблем, поэтому «Бавария» не может увеличить оклад футболиста, который этим летом может покинуть команду. Интерес к нему проявляет ряд топ-клубов Европы, включая «Барселону».

Сам Левандовски склоняется к переезду в Испанию. Он уверен, что не выиграет «Золотой мяч» в Мюнхене вне зависимости от статистики и количества трофеев, которые он возьмет с «Баварией». Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.