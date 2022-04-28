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Сегодня, 19:22

«Бавария» проявляет интерес к Йовичу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Реала» Луке Йовичу, сообщает AS.

Сам 24-летний нападающий хотел бы вернуться в Германию. Йович собирается покинуть мадридский клуб в конце сезона.

На игрока также претендуют английские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Ранее Йович выступал за «Айнтрахт» из Франкфурта, но в 2019 году был куплен мадридским «Реалом» за 60 миллионов евро. Тем не менее, за три года нападающий провел в испанском клубе только 49 матчей, в которых отметился всего тремя голами.

Лука Йович
ФК Бавария
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 24 3 4 92-30 75
2
 Боруссия Д 31 20 3 8 77-46 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 31 10 6 15 30-45 36
14
 Аугсбург 31 9 8 14 36-47 35
15
 Герта 31 9 5 17 34-66 32
16
 Штутгарт 31 6 10 15 36-55 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
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34 тур
29.04 21:30
Унион Б – Гр. Фюрт
 - : -
30.04 16:30
Арминия – Герта
 - : -
30.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
30.04 16:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
30.04 16:30
Майнц – Бавария
 - : -
30.04 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
30.04 19:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
2.05 21:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
2.05 21:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 33
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 26 1 6
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