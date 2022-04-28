«Бавария» проявляет интерес к Йовичу

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Реала» Луке Йовичу, сообщает AS.

Сам 24-летний нападающий хотел бы вернуться в Германию. Йович собирается покинуть мадридский клуб в конце сезона.

На игрока также претендуют английские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Ранее Йович выступал за «Айнтрахт» из Франкфурта, но в 2019 году был куплен мадридским «Реалом» за 60 миллионов евро. Тем не менее, за три года нападающий провел в испанском клубе только 49 матчей, в которых отметился всего тремя голами.