«Бавария» проявляет интерес к Йовичу
«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Реала» Луке Йовичу, сообщает AS.
Сам 24-летний нападающий хотел бы вернуться в Германию. Йович собирается покинуть мадридский клуб в конце сезона.
На игрока также претендуют английские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».
Ранее Йович выступал за «Айнтрахт» из Франкфурта, но в 2019 году был куплен мадридским «Реалом» за 60 миллионов евро. Тем не менее, за три года нападающий провел в испанском клубе только 49 матчей, в которых отметился всего тремя голами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|
2
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
5
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|
6
|Унион Б
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|
7
|Кельн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|
8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|
11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|
13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|
14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|
15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|
16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|
17
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|- : -
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|- : -
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|33
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|25
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|26
|1
|6
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