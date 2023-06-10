«Бавария» на следующей неделе примет решение по будущему Эрнандеса

«Бавария» планирует к 14 июня определиться с будущим защитника Люки Эрнандеса, сообщает Bild.

По информации источника, к этой дате мюнхенцы должны договориться с защитником о продлении контракта, либо продвинуться в переговорах по его трансферу в «ПСЖ».

Контракт 27-летнего защитника с «Баварией» истекает летом следующего года.

В прошедшем сезоне Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он выступает за немецкий клуб с 2019 года.