«Манчестер Сити» хочет подписать Гвардиола на замену Ляпорту

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

По информации источника, «Манчестер Сити» рассчитывает заменить 21-летним защитником Эмерика Ляпорта. Если они смогут осуществить трансфер, то примут предложения по испанцу от других клубов.

В минувшем сезоне Гвардиол отметился тремя забитыми мячами в 41 матче за «Лейпциг». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.