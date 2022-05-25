Нападающий Калайджич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

«Боруссия» из Дортмунда претендует на нападающего «Штутгарта» Сашу Калайджича, сообщает Bild.

«Бавария» не смогла убедить форварда, несмотря на два раунда переговоров. Нападающий больше склоняется к переезду в Дортмунд, считая, что там он получит гарантированное место в стартовом составе.

В этом сезоне футболист из Австрии провел в бундеслиге 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Трансфер 24-летнего Калайджича оценивается в 35 миллионов евро.