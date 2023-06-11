«Бавария» готова продать Мане «Реалу» за 30 миллионов евро

«Бавария» установила цену, за которую готова расстаться с форвардом Садио Мане, сообщает Fichajes.

По информации источника, мюнхенцы отпустят 31-летнего нападающего за сумму порядка 25-30 миллионов евро. В связи с этим возможность подписания сенегальца оценивает «Реал», который находится в поисках усиления после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

Мане перешел в «Баварию» летом прошлого года. В минувшем сезоне он сыграл в 38 матчах за команду, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.