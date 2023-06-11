В «Баварии» подтвердили скорый переход защитника Геррейру

Член наблюдательного совета мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что «Бавария» подпишет защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру.

«Мы получили хороших футболистов — Лаймера и Геррейру», — цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо.

9 июня «Бавария» объявила о переходе Лаймера на правах свободного агента.

Ожидается, что в ближайшие дни Геррейру подпишет с «Баварией» долгосрочный контракт.

29-летний уругваец в сезоне-2022/23 провел в составе «Боруссии» 36 матчей, забил 6 голов и отдал 14 голевых передач. Он находится в команде с 2016 года.