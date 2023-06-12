В «Баварии» рассказали, сколько потратят на форварда в летнее трансферное окно

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, сколько команда может потратить на покупку форварда в летнее трансферное окно.

«Бавария» может потратить 100 миллионов евро на нового нападающего, но, конечно, все должно быть целесообразным для такого трансфера. Ищем центрального форварда, но, к сожалению, вариантов не так много. Они все достаточно дорогие, но мы положительно настроены. Новый форвард должен обладать качествами, чтобы позволить «Баварии» играть в национальных и международных турнирах. Конкуренция на рынке жесткая, а наше предложение не такое уж большое, поэтому будет не так просто», — приводит слова Хайнера Sky Sports.

«Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 71 очко за 34 матча. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.