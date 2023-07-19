«Бавария» готова продать Киммиха

«Бавария» поменяла свое решение о будущем полузащитника команды Джошуа Киммиха.

Как сообщает Kicker, мюнхенский клуб готов продать 28-летнего игрока, если поступит выгодное предложение, поскольку до окончания срока его контракта с «Баварией» осталось 2 года. Ранее клуб не хотел терять Киммиха.

По данным источника, несколько клубов АПЛ заинтересован в приобретении немца, в том числе и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Киммих заинтересован в переходе в «Барселону».

В составе немецкого клуба полузащитник выступает с лета 2015 года. За это время он провел 346 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса. Портал Transfermarkt оценивают стоимость немца в 80 миллионов евро