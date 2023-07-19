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Сегодня, 08:10

«Бавария» готова продать Киммиха

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» поменяла свое решение о будущем полузащитника команды Джошуа Киммиха.

Как сообщает Kicker, мюнхенский клуб готов продать 28-летнего игрока, если поступит выгодное предложение, поскольку до окончания срока его контракта с «Баварией» осталось 2 года. Ранее клуб не хотел терять Киммиха.

По данным источника, несколько клубов АПЛ заинтересован в приобретении немца, в том числе и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Киммих заинтересован в переходе в «Барселону».

В составе немецкого клуба полузащитник выступает с лета 2015 года. За это время он провел 346 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса. Портал Transfermarkt оценивают стоимость немца в 80 миллионов евро

Джошуа Киммих
ФК Бавария
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«Бавария» обыграла «Роттах-Эгерн» со счетом 27:0 в товарищеском матче
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
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18.08 21:30
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
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