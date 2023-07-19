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Сегодня, 18:52

Люка Тузар перешел из «Герты» в «Унион»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Берлинский «Унион» объявил о переходе полузащитника «Герты» Люки Тузара.

26-летний француз будет выступать за новую команду под 26-м номером.

Тузар выступал за «Герту» с 2020 года. Он провел за команду 96 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. В прошедшем сезоне «Герта» заняла последнее место в бундеслиге и вылетела из высшего немецкого дивизиона.

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