Люка Тузар перешел из «Герты» в «Унион»

Берлинский «Унион» объявил о переходе полузащитника «Герты» Люки Тузара.

26-летний француз будет выступать за новую команду под 26-м номером.

Тузар выступал за «Герту» с 2020 года. Он провел за команду 96 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. В прошедшем сезоне «Герта» заняла последнее место в бундеслиге и вылетела из высшего немецкого дивизиона.