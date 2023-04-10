«Бавария» готова летом потратить 100 миллионов евро на трансфер форварда

Руководство «Баварии» готово выделить 100 миллионов евро на приобретение нападающего в летнее трансферное окно, утверждает Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что именно такую сумму запрашивает «Айнтрахт» за французского форварда Рандаля Коло-Мунаи, но мюнхенцы не хотят торопиться с выбором окончательной кандидатуры. Список претендентов будет составлен после обсуждений с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем.

После 27 туров «Бавария» с 58 очками лидирует в бундеслиге, опережая на 2 балла дортмундскую «Боруссию». 11 апреля команда сыграет первый матч против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.