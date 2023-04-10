«Бавария» интересуется Коло-Муани, но «Айнтрахт» хочет за форварда минимум 100 миллионов евро
«Айнтрахт» готов продать форварда Рандаля Коло-Муани за сумму, превышающую 100 миллионов евро, утверждает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 24-летним форвардом интересуется «Бавария», но «Айнтрахт» готов расстаться с Коло-Муани минимум за 100 миллионов евро плюс бонусы.
Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 14 ассистов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|
3
|Унион Б
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|27
|14
|6
|7
|50-33
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|
8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|27
|9
|8
|10
|42-44
|35
|
11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|
12
|Кельн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|
13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|
14
|Хоффенхайм
|27
|8
|4
|15
|37-46
|28
|
15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|
16
|Штутгарт
|27
|5
|8
|14
|32-47
|23
|
17
|Герта
|27
|5
|7
|15
|31-50
|22
|
18
|Шальке
|27
|4
|9
|14
|21-50
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|21:30
|
Шальке – Герта
|- : -
|15.04
|16:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|15.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|15.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|15.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|15.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|16.04
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|- : -
|16.04
|18:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|16.04
|20:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|23
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5
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