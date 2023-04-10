«Бавария» интересуется Коло-Муани, но «Айнтрахт» хочет за форварда минимум 100 миллионов евро

«Айнтрахт» готов продать форварда Рандаля Коло-Муани за сумму, превышающую 100 миллионов евро, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летним форвардом интересуется «Бавария», но «Айнтрахт» готов расстаться с Коло-Муани минимум за 100 миллионов евро плюс бонусы.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 14 ассистов.