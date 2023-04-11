«Барселона» остается третьей командой в топ-5 лиг, которая еще не проигрывала дома в матчах чемпионата

«Барселона» дома сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«Блаугранас» остаются третьей командой в топ-5 европейских лиг, которая не проиграла ни одного домашнего матча в чемпионате в этом сезоне. На счету «Барселоны» 11 побед и три ничьих.

Без поражений в домашних матчах в этом сезоне также идут мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион».