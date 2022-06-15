«Бавария» договорилась с Мане о переходе, немецкому клубу осталось согласовать трансфер с «Ливерпулем»

«Бавария» достигла устной договоренности с форвардом «Ливерпуля» Садио Мане о переходе футболиста в мюнхенскую команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, немецкий клуб уже подготовил контракт на три года для 30-летнего сенегальца.

«Баварии» остается лишь согласовать сумму трансфера с «Ливерпулем», при этом в английской команде осознают желание Мане продолжить карьеру в Мюнхене.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.