Флик оценил возможный уход Левандовски из «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением по поводу возможного ухода нападающего Роберта Левандовского из «Баварии».

«Мы с Левандовским провели прекрасное время вместе в «Баварии». Он был в своей лучшей форме, когда мы вместе завоевали шесть трофеев за сезон. Он настоящий профессионал, игрок мирового уровня. Обидно, что дошло до такого. Может, его уход из «Баварии» и переход Эрлина Холанна в «Манчестер Сити» дадут возможность молодым немецким игрокам проявить себя», — цитирует Флика Sport Bild.