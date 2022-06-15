«Бавария» хочет около 40 миллионов евро за Левандовски

«Барселона» сделает еще одно предложение о трансфере нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, сообщает Bild.

По информации источника, каталонский клуб готовит новое улучшенное предложение по 33-летнему поляку.

Отмечается, что размер первого предложения, сделанного «Барселоной», составил 32 миллионов евро плюс бонусу в размере 5 миллионов. Новое предложение может быть направлено мюнхенскому до конца текущей недели.

При этом в «Баварии» в ходе частных бесед обсуждают, что переговоры с каталонцами можно будет начать, если клуб предложит 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.