Кейн рассказал, почему ему хотелось бы играть вместе с Месси
Нападающий «Баварии» Харри Кейн признался, что ему бы очень хотелось сыграть вместе с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.
«Мне бы очень хотелось сыграть с Месси. Он один из величайших игроков, представляющих наш вид спорта, поэтому я уверен, что он смог бы отдать мне несколько передач», — приводит Goal слова Кейна со ссылкой на ESPN.
36-летний Месси является победителем чемпионата мира 2022 года, олимпийским чемпионом (2008), а также обладателем восьми «Золотых мячей».
С лета 2023 года аргентинский футболист выступает за «Интер Майами».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|11
|10
|1
|0
|34-10
|31
|
2
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|42-9
|29
|
3
|Штутгарт
|11
|8
|0
|3
|29-14
|24
|
4
|РБ Лейпциг
|11
|7
|2
|2
|28-10
|23
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|3
|2
|21-17
|21
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|1
|4
|23-20
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|11
|4
|6
|1
|17-11
|18
|
8
|Фрайбург
|11
|4
|2
|5
|14-22
|14
|
9
|Боруссия М
|11
|3
|4
|4
|23-23
|13
|
10
|Аугсбург
|11
|3
|4
|4
|20-23
|13
|
11
|Вольфсбург
|11
|4
|1
|6
|15-20
|13
|
12
|Вердер
|11
|3
|2
|6
|18-22
|11
|
13
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|17-26
|10
|
14
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|11-25
|9
|
15
|Дармштадт
|11
|2
|2
|7
|14-32
|8
|
16
|Майнц
|11
|1
|4
|6
|11-24
|7
|
17
|Кельн
|11
|1
|3
|7
|9-23
|6
|
18
|Унион Б
|11
|2
|0
|9
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.11
|22:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|25.11
|17:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|25.11
|17:30
|
Фрайбург – Дармштадт
|- : -
|25.11
|17:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|25.11
|17:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|25.11
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|- : -
|25.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|- : -
|26.11
|17:30
|
Хайденхайм – Бохум
|- : -
|26.11
|19:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|9
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|4
|1
|1
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