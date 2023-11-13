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Сегодня, 17:05

Кейн рассказал, почему ему хотелось бы играть вместе с Месси

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн признался, что ему бы очень хотелось сыграть вместе с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Мне бы очень хотелось сыграть с Месси. Он один из величайших игроков, представляющих наш вид спорта, поэтому я уверен, что он смог бы отдать мне несколько передач», — приводит Goal слова Кейна со ссылкой на ESPN.

36-летний Месси является победителем чемпионата мира 2022 года, олимпийским чемпионом (2008), а также обладателем восьми «Золотых мячей».

С лета 2023 года аргентинский футболист выступает за «Интер Майами».

Источник: https://www.goal.com/en/lists/harry-kane-would-love-to-play-alongside-inter-miami-argentina-superstar-lionel-messi/bltfa623e66c62d73c5#csee6ea9b77ca83ffa
Гарри Кейн
Лионель Месси
Футбол
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«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
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Кейн назвал Сане лучшим игроком «Баварии» в текущем сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Кельн 11 1 3 7 9-23 6
18
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.11 22:30
Кельн – Бавария
 - : -
25.11 17:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
25.11 17:30
Фрайбург – Дармштадт
 - : -
25.11 17:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
25.11 17:30
Вердер – Байер
 - : -
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
25.11 20:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
26.11 17:30
Хайденхайм – Бохум
 - : -
26.11 19:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 17
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 4 1 1
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