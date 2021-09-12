«Штутгарт» ушел от поражения в матче с «Айнтрахтом»
«Айнтрахт» принимал «Штутгарт» на своем поле в матче 4-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
4-й тур
«Айнтрахт Ф» — «Штутгарт» — 1:1 (0:0)
Голы: Костич, 79 (1:0). Мармуш, 88 (1:1).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Дурм (Да Коста, 81), Ленц, Н`Дика, Хрустич (Костич, 59), Соу, Камада, Линдстрем (Якич, 59), Ламмерс (Борре, 72), Хауге (Гонсалу Пасьенсия, 81).
«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф (Эль-Гаддиуи, 81), Антон, Соса (Ито, 70), Мавропанос, Каразор, Клемент (Мангаля, 70), Эндо, Климовиц (Омер Беяз, 63), Массимо (Кулибали, 63), Мармуш.
Предупреждения: Мармуш, 32. Антон, 36. Ленц, 57. Кулибали, 69. Мангаля, 77.
Удаление: Антон, 82.
Судья: Йелленбек.
12 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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