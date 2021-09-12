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«Штутгарт» ушел от поражения в матче с «Айнтрахтом»

18:41
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«Айнтрахт» принимал «Штутгарт» на своем поле в матче 4-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

4-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Штутгарт» — 1:1 (0:0)

Голы: Костич, 79 (1:0). Мармуш, 88 (1:1).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Дурм (Да Коста, 81), Ленц, Н`Дика, Хрустич (Костич, 59), Соу, Камада, Линдстрем (Якич, 59), Ламмерс (Борре, 72), Хауге (Гонсалу Пасьенсия, 81).

«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф (Эль-Гаддиуи, 81), Антон, Соса (Ито, 70), Мавропанос, Каразор, Клемент (Мангаля, 70), Эндо, Климовиц (Омер Беяз, 63), Массимо (Кулибали, 63), Мармуш.

Предупреждения: Мармуш, 32. Антон, 36. Ленц, 57. Кулибали, 69. Мангаля, 77.

Удаление: Антон, 82.

Судья: Йелленбек.

12 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Нижний Новгород 0
Перерыв

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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