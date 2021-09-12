Томас Мюллер: «Мусиала был волшебником игры»
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Лейпцигом» (4:1) в четвертом туре чемпионата Германии. Он отметил своего партнера по команде Джамала Мусиалу.
«Нам очень приятно выиграть здесь 4:1, — цитирует Мюллера официальный сайт клуба. — После паузы на матчи сборных и не понятно сразу, где ты сейчас. Мусиала был волшебником игры. Особенность в том, что помимо таланта у него еще и отличный характер.
Он трудолюбив и уверен в себе, не задирает нос. Он берет мяч и точно знает, что с ним делать. Он далеко не игрок ротации, а очень важное звено для нас».
В составе победителей отличились Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Сане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/09/die-stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-bei-rb-leipzig
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