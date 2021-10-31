«Аугсбург» разгромил «Штутгарт» в чемпионате Германии
«Аугсбург» победил «Штутгарт» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1.
У «Аугсбурга» отличились Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеув, Флориан Нидерлехнер и Альфред Финнбогасон. Единственный гол в составе «Штутгарта» забил Крис Фюрих.
«Аугсбург» набрал 9 очков и занимает 16-е место в таблице чемпионата Германии. У «Штутгарта» 10 очков и 13-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
10-й тур
«Аугсбург» — «Штутгарт» — 4:1 (1:1)
Голы: Фюрих, 7 (0:1). Оксфорд, 30 (1:1). Гауэлеув, 53 (2:1). Нидерлехнер, 72 (3:1). Финнбогасон, 81 (4:1).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Педерсен (Фрамбергер, 85), Гумны, Штробль (Груэсо, 61), Майер (Дорш, 69), Калиджури (Хан, 61), Финнбогасон, Варгас (Нидерлехнер, 69), Зекири.
«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф (Мола, 39), Антон, Соса, Ито (Штенцель, 67), Дидави (Ферстер, 46), Эндо, Мангаля, Климовиц (Фагир, 67), Фюрих (Кулибали, 23), Эль-Гаддиуи.
Предупреждения: Гауэлеув, 21. Калиджури, 32. Дидави, 39. Кулибали, 59. Эль-Гаддиуи, 77. Ферстер, 90+2. Груэсо, 90+3.
Судья: Иттрих (Германия).
31 октября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
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