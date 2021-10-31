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«Аугсбург» разгромил «Штутгарт» в чемпионате Германии

19:24
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«Аугсбург» победил «Штутгарт» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1.

У «Аугсбурга» отличились Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеув, Флориан Нидерлехнер и Альфред Финнбогасон. Единственный гол в составе «Штутгарта» забил Крис Фюрих.

«Аугсбург» набрал 9 очков и занимает 16-е место в таблице чемпионата Германии. У «Штутгарта» 10 очков и 13-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

10-й тур

«Аугсбург» — «Штутгарт» — 4:1 (1:1)

Голы: Фюрих, 7 (0:1). Оксфорд, 30 (1:1). Гауэлеув, 53 (2:1). Нидерлехнер, 72 (3:1). Финнбогасон, 81 (4:1).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Педерсен (Фрамбергер, 85), Гумны, Штробль (Груэсо, 61), Майер (Дорш, 69), Калиджури (Хан, 61), Финнбогасон, Варгас (Нидерлехнер, 69), Зекири.

«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф (Мола, 39), Антон, Соса, Ито (Штенцель, 67), Дидави (Ферстер, 46), Эндо, Мангаля, Климовиц (Фагир, 67), Фюрих (Кулибали, 23), Эль-Гаддиуи.

Предупреждения: Гауэлеув, 21. Калиджури, 32. Дидави, 39. Кулибали, 59. Эль-Гаддиуи, 77. Ферстер, 90+2. Груэсо, 90+3.

Судья: Иттрих (Германия).

31 октября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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