Меркель — об отказе Киммиха от вакцинации: «Он известен как очень рефлексирующий футболист»
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель прокомментировала решение полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха не прививаться от коронавируса.
«Интересны мотивы, которыми Киммих оправдывает решение, — приводит слова Меркель Sport1.de. — Есть общедоступные аргументы, отвечающие на его сомнения. Может быть, Йозуа еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист».
Киммих является одним из пяти невакцинированных игроков «Баварии». Полузащитник заявил, что не привился, потому что сомневается в долгосрочных последствиях вакцины. При этом, 26-летний немец отметил, что не выступает против вакцинации.
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Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/news/fussball/2021/10/merkel-zu-impf-debatte-vielleicht-macht-sich-kimmich-daruber-noch-gedanken
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