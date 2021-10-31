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Меркель — об отказе Киммиха от вакцинации: «Он известен как очень рефлексирующий футболист»

13:48

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель прокомментировала решение полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха не прививаться от коронавируса.

«Интересны мотивы, которыми Киммих оправдывает решение, — приводит слова Меркель Sport1.de. — Есть общедоступные аргументы, отвечающие на его сомнения. Может быть, Йозуа еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист».

Киммих является одним из пяти невакцинированных игроков «Баварии». Полузащитник заявил, что не привился, потому что сомневается в долгосрочных последствиях вакцины. При этом, 26-летний немец отметил, что не выступает против вакцинации.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/news/fussball/2021/10/merkel-zu-impf-debatte-vielleicht-macht-sich-kimmich-daruber-noch-gedanken

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