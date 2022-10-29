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Сегодня, 16:24

«Атлетико» не стали продавать Фелекса в «Баварию» прошлым летом за 100 миллионов евро

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«Бавария» хотела купить нападающего «Атлетико» Жоау Феликса за 100 миллионов евро, но испанский клуб отказался. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Баварии» хотели найти замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски. Немецкий клуб предлагал за нападающего 100 миллионов евро, однако мадридский клуб отказался продавать 22-летнего португальца, рассчитывая на него в нынешнем сезоне.

Феликс присоединился к «Атлетико» в июле 2019 году. В сезоне-2022/23 игрок провел за испанский клуб 14 матчей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/10/29/63595f12e2704ec3938b45aa.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Жоау Феликс
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
8
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
9
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
10
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
11
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
Результаты / календарь
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34 тур
28.10 21:30
Вердер – Герта
 1 : 0
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
30.10 19:30
Шальке – Фрайбург
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Маркус Тюрам

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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

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Аугсбург

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