«Атлетико» не стали продавать Фелекса в «Баварию» прошлым летом за 100 миллионов евро

«Бавария» хотела купить нападающего «Атлетико» Жоау Феликса за 100 миллионов евро, но испанский клуб отказался. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Баварии» хотели найти замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски. Немецкий клуб предлагал за нападающего 100 миллионов евро, однако мадридский клуб отказался продавать 22-летнего португальца, рассчитывая на него в нынешнем сезоне.

Феликс присоединился к «Атлетико» в июле 2019 году. В сезоне-2022/23 игрок провел за испанский клуб 14 матчей и отдал три результативные передачи.