«Арсенал» готов предложить 40 миллионов евро за защитника «Байера» Фримпонга

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения защитника «Байера» Джереми Фримпонга, сообщает Bild.

По информации издания, «канониры» могут предложить за 22-летнего игрока 40 миллионов евро.

Контракт футболиста с леверкузенским клубом истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Фримпонг провел 48 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.