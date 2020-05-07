Президент УЕФА Александер Чеферин поддержал решение возобновить сезон немецкой бундеслиги. Руководство Немецкой футбольной лиги приняло решение проводить матчи с 16 мая, а доиграть чемпионат 30 июня.

— Это решение принято в результате конструктивного диалога и тщательного планирования между футбольными властями и политиками, — цитирует TMW Чеферина. — Уверен, что Германия представит всем нам яркий пример того, что нам может дать футбол, с его волнением, эмоциями и непредсказуемостью.

Хорошо, что немецкие власти согласились на возобновление сезона бундеслиги. Я считаю, что это большоий и позитивый шаг к тому, чтобы люди вернулись к своей привычной жизни. Желаю всем участникам больших успехов.