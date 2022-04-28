Агент Левандовски планирует провести еще несколько встреч с руководством «Баварии»

Пини Захави, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски прилетел 28 апреля в Мюнхен и провел переговоры с руководством клуба. Однако стороны планирует еще несколько встреч, на которых будет продолжаться будущее 33-летнего игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Левандовски действует до конца июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не хочет, чтобы их польский нападающий уходил, но и не готова предложить контракт больше, чем на 2 года с нынешними условиями по зарплате (25 миллионов евро).

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.