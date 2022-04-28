Левандовски хочет перейти в «Барселону» из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону» и ждёт разрешения вопроса, сообщает Sport.es.

Ранее агент 33-летнего игрока встретился с представителем каталонского клуба, на которой они обсудили личный контракт футболиста. Встреча прошла плодотворно, и Левандовски сообщил, что хочет покинуть «Баварию» и перейти в «Барселону».

Нынешний контракт Левандовски с мюнхенским клубом действует до конца июня 2023 года.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.