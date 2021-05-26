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Футбол для дружбы. Новый сезон

Лагерь Дружбы объединил детей из более 200 стран мира

Сегодня, 19:30
«Футбол для дружбы».
«Футбол для дружбы».
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В течение двух недель в рамках Девятого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Юные участники из более 200 стран встретились в онлайн-формате в Международном лагере Дружбы.

Юные участники смогли подружиться и познакомиться ближе в ходе онлайн-мероприятий лагеря Дружбы, прошедших 15-23 мая. Активности включали изучение Девяти ценностей программы, таких как дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Юные футболисты тренировались к предстоящему Всемирному онлайн-чемпионату по «Футболу для дружбы», а Юные журналисты улучшают свои навыки и освещают мероприятия программы.

На занятиях под руководством эдьюкейторов дети в том числе писали эссе на интересующие их темы, записывали видеоролики о своем вкладе в сохранение окружающей среды и обсуждали тему гендерного равенства в спорте.

Так, Дэвид Сарджент из Ирландии рассказал о существующей в его регионе проблеме вымирания пчел. Чтобы помочь их спасению и обеспечить для них пищу он делает «пчелобомбы» — комья из глины и питательной почвы с семенами диких трав и медоносных цветов. Он также привлек внимание к тому, какой опасности подвержены пчелы и насколько они полезны для устойчивого развития.

Под руководством Юных тренеров, таких как Алкетаби Нивин из Сирии, международные сборные Дружбы готовились к Всемирному онлайн-чемпионату. Турнир проходит в цифровом формате на базе специально разработанного футбольного симулятора F4F World.

Участие в чемпионате принимают 32 сборные Дружбы. Отборочные соревнования пройдут 24 и 25 мая, а финал — 29 мая. Сборные носят имена животных на грани вымирания — так программа привлекает внимание к проблеме исчезновения видов. Например, «Китайский аллигатор», «Красноногая ворона», «Черная акула», «Широкоплечий носорог», «Манул», «Звездоносый крот», «Лесной филин», «Западный длинноносый еж».

— Если честно, от «Футбола для дружбы» я не ожидал столь качественного уровня и общественной поддержки — это удивительно. F4F World — игра, которая всех нас объединила — Юных футболистов, болельщиков, друзей, членов команд. И самое главное — она объединяет наши воспоминания о предыдущих сезонах программы. Действительно, «Футбол для дружбы» объединяет нас и объединяет весь мир!", — отметил 14-летний Шахрияр Ахмед Махир, 14 лет, Юный журналист из Бангладеша.

«Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше шести миллионов сторонников.

Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 12—14 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, они объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре.

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