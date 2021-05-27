В полуфинал вышли команды «Аргали», «Бородатый гриф», «Горностай» и «Красноногий ибис» с Юными футболистами из 19 стран. Чемпионат проходит в цифровом формате на базе многопользовательского футбольного симулятора «F4F World», специально разработанного для программы и бесплатно доступного на 27 языках для операционных систем MS Windows, Apple MacOS , Android и iOS .

Открытая жеребьевка сборных Дружбы прошла еще в конце апреля. Мальчики и девочки из более чем 200 стран могли подать заявку или были представлены к участию национальными футбольными академиями.

В текущем году в чемпионате мира по «Футболу для дружбы» в числе других принимают участие международные команды, названные в честь видов исчезающих животных, — «Китайский аллигатор», «Красноногая ворона», «Черная акула», «Широкоплечий носорог», «Манул», «Звездоносый крот», «Лесной филин», «Западный длиннохвостый еж». Данная традиция была запущена в 2018 году и призвана привлечь внимание к проблемам защиты окружающей среды и биоразнообразия.

На мероприятиях онлайн-лагеря Юные участники под руководством педагогов и Юных тренеров под девизом «Объединяя друзей — объединяем мир» с большим интересом готовились к чемпионату. С 15 по 23 мая в рамках воркшопов и других форматов онлайн-мероприятий они имели возможность найти новых друзей со всего мира, обменяться мнениями и своим пониманием Девяти ценностей программы — таких как дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Многопользовательский футбольный симулятор «F4F World».

Победителем чемпионата стала команда «Гранулированная саламандра», в которую вошли Юные игроки из Боснии и Герцоговины, Латвии, Казахстана, ОАЭ, России и Турции.

— Участвуя во Всемирном онлайн-чемпионате по «Футболу для дружбы» 2021 года и играя в своей замечательной команде, я познакомился с ребятами из 100 стран одновременно, — рассказал 12-летний Рохит Пеерис из Шри-Ланки. - Я горжусь и счастлив, что мне довелось встретить людей одного со мной возраста со всего мира. У меня также была возможность общаться с ними на различных семинарах и занятиях в группах. «Футбол для дружбы» действительно уникальный проект. Я уже с нетерпением жду того момента, когда он снова пройдет офлайн и я смогу встретить всех своих друзей лично.

«Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше шести миллионов сторонников.

Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 12—14 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, они объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде.