Начал работу Международный детский пресс-центр программы "Футбол для дружбы"

32 Юных журналиста из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки сформировали в этом году состав международного детского пресс-центра "Футбола для дружбы". Они будут освещать финальные мероприятия Седьмого сезона программы и участвовать в подготовке материалов совместно с международными и национальными СМИ.

Работа в Международном детском пресс-центре будет идти по четырем основным направлениям: Юные журналисты будут создавать новости, фото– и видеоконтент, а также посты для блогов и социальных сетей. Подготовленные материалы будут размещаться на официальном сайте и в социальных сетях программы. Перед поездкой в Мадрид Юные журналисты смогут посетить штаб-квартиры медиа-партнеров программы в своих странах, где они познакомятся с работой редакций и телестудий.

В рамках финальных мероприятий ребята смогут пройти мастер-классы от профессиональных корреспондентов и применить новые знания во время работы на Международном форуме "Футбола для дружбы" и на Чемпионате мира по "Футболу для дружбы". Их материалы попадут в онлайн-газету программы, которая выпускается с 2017 года и состоит в т. ч. из новостей, интервью, колонок, личных историй. В этом году итоговый номер выйдет 2 июня на официальном сайте "Футбол для дружбы".

Также в рамках Седьмого сезона Юные журналисты получат возможность поработать с ведущими международными СМИ в качестве внештатных корреспондентов. Многие ребята уже имеют богатый опыт такого сотрудничества и были приглашены к участию в программе как лучшие Юные журналисты мира предыдущих сезонов. Так, представитель от Сирии Язан Таха, обладатель титула самого юного футбольного комментатора в мире и ведущий футбольных матчей на телеканале BienSport, станет комментатором Чемпионата мира по "Футболу для дружбы". 14-летний Юный посол из Индии Ананья Камбодж, в 2017 году принимавшая участие в финальных мероприятиях в Санкт-Петербурге в роли ведущего Юного журналиста, по возвращении на родину написала книгу о Девяти ценностях программы. Презентация книги состоялась в рамках Международного форума "Футбола для дружбы" в прошлом году.

"Я очень рад принять участие в работе Международного детского пресс-центра программы "Футбол для дружбы". Это позволит мне развивать свои журналистские навыки, а также завести новых друзей по всему миру, потому что в будущем я планирую стать настоящим профессионалом. Уверен, что мы получим огромное удовольствие от освещения финальных мероприятий в Мадриде", – говорит Юный журналист из Австрии, 13-летний Марсель Кастенхубер.

Международный детский пресс-центр программы "Футбол для дружбы" знакомит детей с профессиональной средой спортивной журналистики и помогает получить опыт работы на международных мероприятиях. Количество участников детского пресс-центра будет равняться количеству сборных Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" – 32. В этом году финальные мероприятия программы, в том числе основные события в рамках работы Международного детского пресс-центра пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня.