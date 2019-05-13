Франц Беккенбауэр поделится мастерством с Юными участниками "Футбола для дружбы"

Глобальный посол Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Франц Беккенбауэр примет участие в финальных мероприятиях Седьмого сезона программы в Мадриде с 28 мая по 2 июня, которые пройдут в рамках официальной программы Финала Лиги чемпионов.

Мадрид станет столицей ключевых мероприятий "Футбола для дружбы"-2019: более 800 участников из разных стран, включая Юных спортсменов и журналистов 12-16 лет из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, примут участие в финальных мероприятиях.

Юных участников ждут занятия в Международном лагере дружбы, который объединяет спортивную, гуманитарную и образовательную программы. Полученные навыки и умения они смогут продемонстрировать в ходе Чемпионата мира по "Футболу для дружбы", где на одном поле сыграют 32 Международные сборные дружбы. По уникальному принципу "Футбола для дружбы" каждая сборная объединяет детей разных национальностей, пола и физических возможностей.

Впервые на полях финальных мероприятий программы пройдет Международный форум "Футбол для дружбы"-2019, участниками которого станут специалисты и эксперты со всего мира, занимающиеся развитием детско-юношеского футбола в своих странах. Тренеры, врачи детских команд, журналисты ведущих мировых СМИ, известные футболисты, представители футбольных академий и федераций обсудят вопросы подготовки юных футболистов к международным соревнованиям, новые методики в спортивном обучении, принципы формирования успешной детской сборной, пути профессионального развития Юных футболистов.

В этом году одним из спикеров Форума станет легенда мирового футбола, обладатель двух "Золотых мячей" Франц Беккенбауэр.

В Мадриде Франц Беккенбауэр в качестве Глобального посла программы встретится с юными участниками "Футбола для дружбы" и расскажет о своем спортивном опыте, об интересных случаях из профессиональной практики и поделится знаниями и навыками, которые необходимы начинающим спортсменам для успешного достижения высоких результатов.

Участники финальных мероприятий "Футбола для дружбы" посетят финал Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Быть частью Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" – большая честь для меня. Ценности, продвигаемые юными участниками из самых разных стран, вне времени: без идеи торжества равенства, доброты и справедливости нельзя представить современный гармоничный мир. Воспитание в детях готовности к сотрудничеству и диалогу – приоритетная задача, ведь умение идти на компромисс, находить общий язык с самыми разными людьми – ключ к успеху в дальнейшей жизни вне зависимости от того, выберут они профессиональную спортивную карьеру или другое призвание", – сказал Глобальный посол программы "Футбол для дружбы" Франц Беккенбауэр.

"Я очень рада, что программа "Футбол для дружбы" дала мне возможность встретиться с профессиональными футболистами и что в этом году в Мадриде я смогу познакомиться и пообщаться с настоящей легендой мирового футбола Францем Беккенбауэром! Его имя знают на любом континенте. Это здорово – участвовать в таком глобальном проекте, который поддерживают известные спортсмены во всем мире! Для меня это огромный стимул двигаться вперед и идти за своей мечтой!" – отметила Софи Фолдс, 12 лет, Юный посол "Футбола для дружбы" из Вашингтона (США).