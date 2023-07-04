Ду Кейрос уже забивает за «Зенит». Но побеждает «Црвена Звезда»

Во втором матче Кубка PARI Премьер российские чемпионы уступили сербским.

Россия. Кубок PARI Премьер

«Црвена Звезда» — «Зенит» — 2:1 (1:0)

Голы: Иванич, 40 (1:0). Ду Кейрос, 62 (1:1). Крассо, 88 — с пенальти (2:1).

«Зенит»: Кержаков (Васютин, 46), Караваев (Ерохин, 64), Чистяков (Адамов, 46), Дуглас Сантос (Круговой, 73), Ренан (Алип, 46), Клаудиньо (Бакаев, 46), Васильев (Коваленко, 76), Ду Кейрос (Козлов, 85), Малком (Мостовой, 46), Кассьерра (Сергеев, 46), Мантуан (Сутормин, 64).

Предупреждения: Клаудиньо, 15. Ду Кейрос, 16. Ренан, 18. Дуглас Сантос, 57.

Судья: Амелин (Тула).

4 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Спарринг-партнер

«Црвену Звезду» уже можно называть полноценным спарринг-партнером для «Зенита». Сербский гранд приезжает в Россию каждые полгода: прошлым летом белградцы проводили товарищеский матч с сине-бело-голубыми в Сочи, осенью — в Санкт-Петербурге, а сейчас вновь пожаловали на «Газпром Арену» уже в рамках выставочного турнира.

Как и «Зенит», «Црвена Звезда» уже много лет подряд становится лучшей в своей стране и в этом сезоне сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому для нее встреча с невской командой — отличная подготовка к главному еврокубку. О «Зените» и говорить нечего: в условиях дефицита практики матчей с зарубежными клубами подобный соперник — за счастье.

Боевые составы

Сербы вышли из отпуска раньше чемпионов России и уже в июне провели пару контрольных встреч. В Петербурге «Звезда», как и обещала, сразу стала играть основой: Еракович, Драгович, Митрович, Канга, Кангва, Иванич, Мияйлович — все это футболисты стартового состава прошлого сезона. Но и «Зенит» не стал экономить силы: если в матче с «Нефтчи» многие лидеры команды отдыхали, то во вторник с первых минут появились Кержаков, Ренан, Малком и Кассьерра.

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Состав «Зенита» напоминал оптимальный, но с оговорками: Барриос лишь на этой неделе прилетит в Россию, Вендел продолжает сидеть на родине в ожидании предложений, а Родригао все еще восстанавливается от травмы. Зато в основу вновь попал новичок Ду Кейрос, а также талантливый опорник Дмитрий Васильев, чье ближайшее будущее должен был решить этот матч: воспитанник петербургской академии либо уйдет, либо останется в главной команде.

Малком в порядке

Возвращение Малкома — одно из главных событий этого матча. Как известно, лучший футболист минувшего сезона спешно покинул Санкт-Петербург сразу после матча 27-го тура против «Краснодара» из-за рождения первенца. И именно с сыном Габриэлом на руках форвард «Зенита» вышел на газон «Газпром Арены» в этот день. Послушав гимны, Малком передал ребенка в руки его мамы Летисии и приступил к непосредственным обязанностям.

Оказалось, что отпуск не уничтожил форму бразильца. Совсем наоборот: лидер сине-бело-голубых традиционно был активен, резал угол с правого фланга, нередко бил и раздавал передачи пяткой. Пока Семак отвел Малкому 45 минут, но впечатления от его игры хорошие.

Вновь пытался продемонстрировать свою пользу Ду Кейрос — как и в матче с «Нефтчи», он уже на второй минуте пробил по воротам. Новобранец сине-бело-голубых порой даже слишком стремился проявить себя и в середине первого тайма получил предупреждение за ненужный фол на чужой половине поля. Причем в том же эпизоде за несогласие с арбитром карточку получил Клаудиньо — подобные вещи говорят о том, что даже в товарищеской игре футболисты стремятся побеждать.

Ду Кейрос в матче «Црвена Звезда» — «Зенит». Фото ФК «Зенит», Соцсети

Гол сербов

А вот Кассьерра разочаровал. Колумбиец опять находился в тени фланговых нападающих и упустил самый жирный момент «Зенита» в первой половине встречи, когда из убойной позиции выстрелил в голкипера. Он же едва не стал причиной назначения пенальти в ворота «Зенита» — арбитр Алексей Амелин сперва указал на 11-метровую отметку, но ВАР заставил его передумать.

«Звезда» почти весь первый тайм смотрелась хуже соперника, но к перерыву прибавила и забила. Экс-хавбек «Ростова» Канга быстро разыграл штрафной, а Митрович навесил точно на голову Иванича.

Драматичная развязка

В перерыве Семак произвел сразу шесть замен и перетасовал позиции — «Зенит» перешел на схему 3-4-3, причем Караваев стал центральным защитником, Адамов страхующим, а Мантуан и Дуглас Сантос латералями. Гости к таким перестроениям долго привыкали и в конце концов пропустили — Ду Кейрос забил дебютный мяч. Бразилец вообще заслуживает похвалы: он отбегал почти полтора часа и в концовке даже ускорился от чужих к своим воротам, чтобы накрыть удар противника.

Его партнер по опорной зоне тоже провел качественную встречу — 19-летний Васильев выдержал 75 минут, ассистировал Ду Кейросу и наверняка заставил Семака задуматься о его сохранении в главной команде.

К середине поля вопросов нет, и «Зенит» контролировал большую часть матча во многом из-за успешной игры центральных хавбеков. Но в атаке конкретики не хватало: Сергеев, как и Кассьерра, во втором тайме был пассивен. Стопроцентных моментов до гола «Звезды» не было.

На 76-й минуте за «Зенит» дебютировал Александр Коваленко, но не он стал главным действующим лицом финиша встречи. В концовке сербы действовали исключительно на контратаках и все-таки добились своего: Круговой сфолил в своей штрафной, а Крассо реализовал пенальти. Впрочем, тут же Мостовой мог сравнять счет, но Глазер, как и в первом тайме, отразил мяч после удара в упор и обеспечил «Црвене Звезде» победу. Хотя «Зенит» вряд ли сильно расстроен — результат здесь вторичен.