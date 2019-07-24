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Зидан обеспокоен травмой Асенсио. Испанец мог порвать "кресты"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, пен. - 3:2) прокомментировал повреждение нападающего Марко Асенсио, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что у Асенсио, скорее всего, разрыв крестообразной связки колена. Это означает, что он пропустит не менее восьми - девяти месяцев, что грозит ему пропуском большей части сезона или всего сезона.

"Надеюсь, что все не так уж плохо, но все в "Реале" обеспокоены. Сейчас Асенсио находится в больнице, где ему проведут обследование, пока все выглядит не очень хорошо", – приводит слова Зидана AS.

 

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