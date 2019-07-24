Зидан обеспокоен травмой Асенсио. Испанец мог порвать "кресты"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, пен. - 3:2) прокомментировал повреждение нападающего Марко Асенсио, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что у Асенсио, скорее всего, разрыв крестообразной связки колена. Это означает, что он пропустит не менее восьми - девяти месяцев, что грозит ему пропуском большей части сезона или всего сезона.

"Надеюсь, что все не так уж плохо, но все в "Реале" обеспокоены. Сейчас Асенсио находится в больнице, где ему проведут обследование, пока все выглядит не очень хорошо", – приводит слова Зидана AS.

Asensio may have ruptured his ACL and was in tears. Can’t help but feel so sorry for the guy who looked to finally prove himself this season. #AnimoAsensio pic.twitter.com/vnfVKyeDzV — B. (@BlancoStats) July 24, 2019

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