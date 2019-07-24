Источник: Асенсио порвал "кресты" и может полностью пропустить сезон

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио получил траву в матче Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, пен. - 3:2). Врачи унесли его на носилках, он не смог покинуть поле самостоятельно.

Как предполагает Marca, у футболиста, скорее всего, разрыв крестообразной связки колена. Это означает, что он пропустит не менее восьми - девяти месяцев, что грозит ему пропуском большей части сезона или всего сезона.

До травмы испанец успел отметиться забитым голом. В прошлом сезоне он провел 44 матча за "Реал", забил шесть мячей и отдал девять голевых передач.

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