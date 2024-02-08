8 февраля, в четверг, в Эр-Райяне (Катар) «Зенит» сыграет против «Шанхай Шэньхуа» в Кубке равноправия. Встреча пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада. Она начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» можно будет на канале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире. Прямой эфир начнется в 16.30 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Премьер» начиная с 16.55.

Текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий встречи «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» пройдет на сайте «СЭ». В матч-центре можно будет следить за ключевыми событиями игры.

В турнире принимают участие «Шанхай Шэньхуа», «Сантос», «Аль-Духаиль» и «Зенит».

В январе 2024 года главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» стал российский специалист Леонид Слуцкий.