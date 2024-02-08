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8 февраля, 12:00

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: во сколько и где смотреть трансляцию матча

Трансляция матча «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» начнется в 21.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

8 февраля, в четверг, «Аль-Наср» на своем поле проведет товарищеский матч против «Аль-Хиляля». Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант / 2-й вариант. Начало — в 21.00 мск.

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 39-летний футболист провел 25 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

В составе «Аль-Хиляля» играет бывший нападающий «Зенита» Малком. В нынешнем сезоне 26-летний бразильский футболист принял участие в 23 встречах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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