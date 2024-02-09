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9 февраля, 16:30

«Зенит» — «Аль-Райян»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Зенит» встретится с «Аль-Райяном» в товарищеском матче 9 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» встретится с катарским «Аль-Райяном» в рамках товарищеского матча в пятницу, 9 февраля. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляции матча не будет. На официальном сайте и на страницах в социальных сетях санкт-петербургской команды будет доступна текстовая-онлайн трансляция встречи. Также следить за трансляцией можно на «Радио Зенит».

Ранее эти команды не встречались ни в товарищеских, ни в официальных играх.

В сезоне 2023 / 2024 «Аль-Райян» после 12 туров занимает четвертое место в чемпионате Катара. Команда Сергея Семака занимает вторую строчку в премьер-лиге.

Чемпионат России возобновится 1 марта.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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