Болельщикам в Гонконге вернут половину стоимости билетов из-за отсутствия Месси на матче

Компания Tatler Asia, которая выступила организатором товарищеского матча между «Интер Майами» и командой звезд чемпионата Гонконга, вернет зрителям половину стоимости билетов в связи с отсутствием на поле форварда Лионеля Месси.

«Мы приносим извинения всем тем, кого разочаровал матч между командой Гонконга и «Интер Майами». Мы не собираемся уходить от ответственности, поэтому предлагаем всем, кто приобрел билеты на матч по официальным каналам, вернуть 50 процентов их стоимости», — сказано в сообщении компании в соцсетях.

Игра прошла 4 февраля в Гонконге на Национальном стадионе и завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из МЛС. На матче присутствовало около 38 тысяч человек.

Болельщики освистали «Интер Майами» во время этой встречи из-за того, что Месси не вышел на поле. 36-летний форвард провел всю игру на скамейке запасных — у игрока было диагностировано растяжение подколенного сухожилия. По словам главного тренера «Интер Майами» Херардо Мартино, в клубе не хотели рисковать физическим здоровьем Месси.