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9 февраля, 17:00

«Спартак» — «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» в товарищеском матче 9 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Георгий Джикия (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» сыграет с эмиратским «Шабаб Аль-Ахли» в товарищеском матче в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в пятницу, 9 февраля. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Также можно следить за ключевыми событиями встречи в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ», а также тематический телеканал «Матч Премьер». Следить за контрольным матчем можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko Спорт по платной подписке.

«Шабаб Аль-Ахли» по итогам 12 туров чемпионата ОАЭ находится на 3-м месте в турнирной таблице. Клуб возглавляет сербский специалист Марко Николич, ранее он работал в московском «Локомотиве».

Товарищеские матчи. Клубы.
09 февр, 18:30. ()
Шабаб Аль-Ахли
0:5
Спартак

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Шабаб Аль-Ахли
Марко Николич
0
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