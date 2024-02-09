«Спартак» сыграет с эмиратским «Шабаб Аль-Ахли» в товарищеском матче в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в пятницу, 9 февраля. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Также можно следить за ключевыми событиями встречи в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ», а также тематический телеканал «Матч Премьер». Следить за контрольным матчем можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko Спорт по платной подписке.

«Шабаб Аль-Ахли» по итогам 12 туров чемпионата ОАЭ находится на 3-м месте в турнирной таблице. Клуб возглавляет сербский специалист Марко Николич, ранее он работал в московском «Локомотиве».